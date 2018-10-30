2018-10-30T16:03:16+03:00
Общество

Рязанские инспекторы сняли с рейсов двух пьяных водителей автобусов

Всего же во время рейдов выявили 239 нарушений на общественном транспорте
Константин МОГИЛИН
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Во время операции «Автобус» проходившей в регионе с 17 по 23 октября сотрудники Госавтоинспекции сняли с рейсов двух водителей находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый случай произошел в Касимове. Внимание инспекторов ГИБДД привлек водитель автобуса - у мужчины были явные признаки опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование он ответил отказом, а это с точки зрения закона приравнивается к управлению транспортом в нетрезвом виде. Теперь водителю грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Другой нетрезвый мужчина управлял автобусом с тульскими номерами. 41-летний водитель уже привлекался за нетрезвое вождение, однако и в этот раз содержание алкоголя в его крови в пять раз превысило допустимый уровень.

За повторное нарушение против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, лишение свободы до 2 лет и запрет на определенную деятельность до 3 лет.

Всего же во время рейдов правоохранители проверили более 1 тысячи автобусов и выявили 239 нарушений.

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