В Рязанской области создадут госучреждение «Безопасный регион»
В Рязанской области создадут госучреждение «Безопасный регион». Постановление за подписью губернатора Николая Любимова опубликовано 30 октября.
Целью деятельности новой структурной единицы значится «обслуживание, эксплуатация и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В этот комплекс входят системы видеонаблюдения, автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, биометрического распознавания лиц, экстренной связи…
Юридические и хозяйственные вопросы ответственным органам власти поручено решить до 29 декабря. В штат учреждения войдут 70 работников, а с 1 января 2020 года их численность может увеличиться до 90.