2018-10-30T15:45:09+03:00
Политика

В Рязанской области создадут госучреждение «Безопасный регион»

Оно сосредоточится на обслуживании и развитии комплекса «Безопасный город»
Антон КОНОВАЛОВ
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Один из компонентов комплекса «Безопасный город» - системы видеонаблюдения.Один из компонентов комплекса «Безопасный город» - системы видеонаблюдения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Рязанской области создадут госучреждение «Безопасный регион». Постановление за подписью губернатора Николая Любимова опубликовано 30 октября.

Целью деятельности новой структурной единицы значится «обслуживание, эксплуатация и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В этот комплекс входят системы видеонаблюдения, автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, биометрического распознавания лиц, экстренной связи…

Юридические и хозяйственные вопросы ответственным органам власти поручено решить до 29 декабря. В штат учреждения войдут 70 работников, а с 1 января 2020 года их численность может увеличиться до 90.

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