Рязанцы отметят День народного единства в Соборном парке

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-30T13:09:42+03:00

Основные мероприятия завершаться уже в 16 часов

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День народного единства в Рязани отметят в сквере на улице Соборной. Главные праздничные мероприятия анонсировал и.о. главы администрации Сергей Карабасов на совещании 29 октября.

- С 13.30 до 16.00 будут работать три тематические площадки: справа от памятника Сергею Есенину, у памятной стелы в честь 1812 года и напротив часовни 900-летия Рязани, - пишет admrzn.ru.

У монумента поэту состоится концертно-игровая программа с фольклорным уклоном. У стелы расскажут о военной истории, выступят кадеты и десантники.

Возле часовни расположится главная сцена. Здесь также запланированы исторические повествования, но главное – выступления артистов.

Кроме того, на территории парка будут работать фотозоны и фотовыставка. Организаторы обещают гостям бесплатные мастер-классы и угощения. Параллельно пройдет фестиваль туристических маршрутов.