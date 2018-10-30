Отца-одиночку из Рязани приговорили к серьезному сроку за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-30T13:07:48+03:00

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Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летнему рязанцу за распространение «синтетики». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На процессе установлено, что ранее не судимый отец-одиночка, воспитывающий двух детей, периодически покупал через интернет наркотики для личного употребления. Год назад безработный мужчина согласился на предложение неизвестного о совместной продаже вещества. Из «закладки» он забрал почти 350 граммов наркотика и разделил эту партию на три более мелких, собираясь передать их другим распространителям.

Завершить до конца задуманное мужчине так и не удалось, его задержали полицейские. Наркотики изъяли. Суд приговорил злоумышленника к 7 годам колонии строгого режима.

Осужденный решил обжаловать приговор в вышестоящем суде.