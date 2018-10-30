2018-10-30T12:20:56+03:00
Недвижимость

В рязанской глубинке установили долгожданную водонапорную башню

Старая сгнила давно, новую же – за миллион – сельскому поселению осилить было непросто
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В селе Кисьва Пронского района установили новую водонапорную башню – работы выполнил подрядчик из Мордовии. Объект обошелся и без того скудному бюджету Погореловского сельского поселения в 995 тысяч рублей, сообщает издательство «Пресса».

Но выбора уже не было – старая конструкция сгнила настолько, что рассыпалась быстрее, чем ее успевали латать. Зимой же из-за протечек фонтаны воды превращались в огромные свисающие глыбы льда, которые окончательно оттаивали лишь к концу весны.

– Подрядчики подняли башню, а все стыки предварительно сварили еще на земле, – говорит директор «Погореловского ЖКХ» Вадим Фраевич. – Нужно еще присоединить башню к центральному водопроводу. На днях новый объект уже запустим в работу.

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