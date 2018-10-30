Кабины «Задай вопрос губернатору» продолжают работу в 8 районах и в Рязани

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-30T11:21:48+03:00

С 15 октября через них поступило более 320 обращений

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Кабины для желающих задать вопрос губернатору с 15 октября установили в 8 районах Рязанской области: Чучковском, Шиловском, Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За время работы «будок гласности» через них поступило 321 обращение, однако лишь 194 из них содержали конкретные вопросы или предложения. В первую очередь жителей глубинки беспокоят проблемы социального и медицинского обслуживания, ЖКХ и городской среды, сферы торговли и общественного транспорта.

Ответы дадут каждому из обратившихся лично или, если человек не оставил свои контакты, опубликуют на портале нашдом62.рф.

В этих районах мобильные кабинки будут работать до 2 ноября. В Рязани кабинки продолжают работать по адресам: улица Ленина, 30, улица Вознесенская, 51а, Московское шоссе, 18, улица Связи, 14.