2018-10-30T09:01:04+03:00
Общество

На нескольких улицах Рязани отключат электричество

Пройдет ремонт воздушной линии после того, как выпал снег
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 октября, из-за проведения ремонта воздушной линии электропередач в Рязани на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Время отключения – с 09.30 до 16.00.

Электричества не будет в домах с 1 по 88 на улице Шаповской; доме №52 на улице Коняева; домах с 1 по 26А на улице Хиринской, домах с 1 по 5 на улице Дашковской, доме №78 на улице Дягилевской, доме №2 на улице Березняковской. В домах с 1 по 66 на улице Почтовой также надо будет пользоваться иными источниками света – керосиновыми лампами или свечами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская ГИБДД призвала автолюбителей сменить «лето» на «зиму»
И.о. главы администрации Рязани убедился в работоспособности снегоуборочной техники
Тысяча студентов рязанского госуниверситета прошли плановую эвакуацию
Отца-одиночку из Рязани приговорили к серьезному сроку за распространение наркотиков
Рязанцы отметят День народного единства в Соборном парке
В рязанской глубинке установили долгожданную водонапорную башню
В рязанском райцентре сгорели отходы спиртового производства
Кабины «Задай вопрос губернатору» продолжают работу в 8 районах и в Рязани
Из-за аварии на железной дороге в Рязанской области задерживаются четыре поезда
За сутки на рязанских дорогах произошло 2 ДТП
Рязанец завоевал «бронзу» Первенства России по ММА
На улицах Рязани появились «умные» световые табло для водителей
Рязанский губернатор наградил 50 школьных активистов
Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Из-за долгов по капремонту многоэтажку в центре Рязани латать не будут