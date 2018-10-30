На нескольких улицах Рязани отключат электричество

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-30T09:01:04+03:00

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Сегодня, 30 октября, из-за проведения ремонта воздушной линии электропередач в Рязани на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Время отключения – с 09.30 до 16.00.

Электричества не будет в домах с 1 по 88 на улице Шаповской; доме №52 на улице Коняева; домах с 1 по 26А на улице Хиринской, домах с 1 по 5 на улице Дашковской, доме №78 на улице Дягилевской, доме №2 на улице Березняковской. В домах с 1 по 66 на улице Почтовой также надо будет пользоваться иными источниками света – керосиновыми лампами или свечами.