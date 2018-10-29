У отсидевшего за кражу рязанца украли заработанные в заключении деньги

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-29T17:43:18+03:00

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В Касимове обокрали 50-летнего горожанина, который сам только-только отбыл наказание за кражу. Долгожданное освобождение он отмечал со случайным знакомым, что и вышло ему боком.

- Под действием спиртного мужчина задремал прямо на улице города, а когда ночью проснулся, то не нашел в кармане 16 тысяч рублей и мобильник, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Уточняется, что бывший зек скопил немного денег из зарплаты за время пребывания в колонии. Сбережения, как выяснилось, похитил 19-летний житель соседнего района. Полицейским он был знаком, поэтому для поимки подозреваемого хватило описания внешности и скупых сведений о его личности.

Часть криминальной добычи у предполагаемого преступника изъяли.