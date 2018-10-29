В Рязани «мстители» разбили заднее стекло у стоящего автомобиля
29 октября Алена Кортунова, одна из участниц группы ВКонтакте «Подслушано у водителей в Рязани» (ПУВР) написала:
- Сегодня около 12 часов на улице Вокзальная 55Б напротив Рязань-1 какие то СВОЛОЧИ скинули из окна жилого дома неизвестный предмет, который разбил заднее стекло автомобиля.
Эта новость вызвала бурное обсуждение, причем мнения в комментариях разделились. Одни обращают внимание на то, как припаркована иномарка.
- Не ПДД в твердой обложке кинули-то? - спрашивает Сергей Ватсон.
К нему присоединяется Роман Сюлев:
- Так это просто приз, за самое лучшее соблюдение ПДД, радоваться надо.
Но есть и другие мнения. Пользователь под ником Максим Перепилица пишет (авторская орфография сохранена):
- Ни когда не понимал крыс которые портят чужие машины если она им помешала итд..., она же вам не ответит, ищите хозяина и разговаривайте с ним но машина то тут причём
Как выяснила «КП»-Рязань», в дежурную часть УМВД России по Рязанской области никто по поводу указанного инцидента не обращался. В управлении регионального ГИБДД об этом происшествии также ничего неизвестно.