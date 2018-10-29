В рязанской гордуме ликвидируют один из комитетов

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-29T16:00:14+03:00

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29 октября в Рязанской городской Думе депутаты обсудили новую структуру этого органа власти, сообщает пресс-служба гордумы.

Напомним, выборы прошли в сентябре, а изменение числа комитетов и их профилей после начала работы нового депутатского корпуса – в Рязани почти традиция.

Сейчас предложено сформировать семь постоянных комитетов:

– комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике

– комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции

– комитет по бюджету и налоговой политике

– комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности

– комитет по социальным вопросам

– комитет по градостроительной деятельности и землепользованию

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.

В Думе предыдущего созыва было не семь, а восемь комитетов. Сейчас, фактически, первый из перечисленных будет рассматривать вопросы, ранее разнесенные по двум комитетам: 1 – по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями, 2 – по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике.

Окончательное решение народные избранники примут на общем заседании гордумы.