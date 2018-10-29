В рязанской гордуме ликвидируют один из комитетов
29 октября в Рязанской городской Думе депутаты обсудили новую структуру этого органа власти, сообщает пресс-служба гордумы.
Напомним, выборы прошли в сентябре, а изменение числа комитетов и их профилей после начала работы нового депутатского корпуса – в Рязани почти традиция.
Сейчас предложено сформировать семь постоянных комитетов:
– комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике
– комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции
– комитет по бюджету и налоговой политике
– комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности
– комитет по социальным вопросам
– комитет по градостроительной деятельности и землепользованию
– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.
В Думе предыдущего созыва было не семь, а восемь комитетов. Сейчас, фактически, первый из перечисленных будет рассматривать вопросы, ранее разнесенные по двум комитетам: 1 – по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями, 2 – по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике.
Окончательное решение народные избранники примут на общем заседании гордумы.