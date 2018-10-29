В рязанской глубинке задержали мужчину, угрожавшего убить супругу
В руках у него был черенок от лопаты
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В Ряжском районе задержали 28-летнего мужчину, угрожавшего убить свою супругу черенком от лопаты. Что неудивительно, когда разгорелся словесный конфликт, он был пьян.
- В полицию обратилась 34-летняя жительница села Петрово. Она была испугана и просила о помощи, - рассказали в пресс-службе областного УМВД о поступившем вызове.
Прибывшие блюстители порядка усмирили буяна и объяснили ему, что так вести себя нельзя. Словами дело не ограничилось – возбуждено уголовное дело.