2018-10-29T13:30:40+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке задержали мужчину, угрожавшего убить супругу

В руках у него был черенок от лопаты
Антон КОНОВАЛОВ
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В Ряжском районе задержали 28-летнего мужчину, угрожавшего убить свою супругу черенком от лопаты. Что неудивительно, когда разгорелся словесный конфликт, он был пьян.

- В полицию обратилась 34-летняя жительница села Петрово. Она была испугана и просила о помощи, - рассказали в пресс-службе областного УМВД о поступившем вызове.

Прибывшие блюстители порядка усмирили буяна и объяснили ему, что так вести себя нельзя. Словами дело не ограничилось – возбуждено уголовное дело.

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