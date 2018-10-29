2018-10-29T14:39:55+03:00
Происшествия

Автомобиль Росгвардии в центре Рязани столкнулся с внедорожником (видео)

Машина силовиков двигалась с включенным спецсигналом
Мария БЛИНОВА
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В ночь на воскресенье, 28 октября, в центре Рязани произошло ДТП. Авария случилась в 1.45 на перекрестке улиц Ленина и Свободы – около филармонии.

Автомобиль Росгвардии, двигавшийся со стороны площади Свободы, выехал на перекресток и столкнулся с внедорожником, двигавшимся со стороны Театральной площади по прямой.

Днем 29 октября в группе Дороги Рязани Контакте появилось видео момента столкновения. На записи отчетливо видно, что машина силовиков ехала с включенными проблесковыми маячками. Отчетливо видно также и то, что внедорожник выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

От удара автомобиль Росгвардии развернуло на 180 градусов и отбросило вперед по ходу движения – здесь, в продолжении улицы Свободы, он задел еще одну машину.

– Это был автомобиль вневедомственной охраны, – пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе Росгвардии. – Экипаж выехал по сигналу тревоги на охраняемом объекте.

По информации пресс-службы областного УГИБДД, в аварии никто не пострадал.

ДТП машина Росгвардии Рязань.Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

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