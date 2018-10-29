2018-10-29T11:32:34+03:00
Спорт

В рязанском райцентре изуродовали антивандальный тренажер

Крепость и самой конструкции, и ее установки предполагали невозможность любительского сноса
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Полгода назад в Новомичуринске установили пять новых уличных тренажеров – спортивный инвентарь в парке на проспекте Смирягина появился благодаря местному предпринимателю Валерию Рогачеву. Однако на днях одну из конструкций, предназначенную для шагания, изуродовали, сообщает издательство «Пресса».

Кто это сделал, равно и как – неизвестно: тренажер на редкость крепкий, да и устанавливали его с прицелом на то, что подобные посягательства вполне возможны.

По словам директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» Артемия Скрипченко, тренажеры пользуются у горожан большим спросом – по утрам здесь занимаются пожилые люди, днем дети, а вечером площадку оккупирует молодежь постарше.

К починке конструкции сотрудники ФОКа уже приступили.

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