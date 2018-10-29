В рязанском райцентре изуродовали антивандальный тренажер
Полгода назад в Новомичуринске установили пять новых уличных тренажеров – спортивный инвентарь в парке на проспекте Смирягина появился благодаря местному предпринимателю Валерию Рогачеву. Однако на днях одну из конструкций, предназначенную для шагания, изуродовали, сообщает издательство «Пресса».
Кто это сделал, равно и как – неизвестно: тренажер на редкость крепкий, да и устанавливали его с прицелом на то, что подобные посягательства вполне возможны.
По словам директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» Артемия Скрипченко, тренажеры пользуются у горожан большим спросом – по утрам здесь занимаются пожилые люди, днем дети, а вечером площадку оккупирует молодежь постарше.
К починке конструкции сотрудники ФОКа уже приступили.