2018-10-29T11:05:24+03:00
Происшествия

В рязанском Касимове насмерть сбили женщину-пешехода

Пенсионерка скончалась на месте аварии
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 28 октября, около 7.25 в Касимове произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

25-летний местный житель на автомобиле Mercedes сбил 82-летнюю жительницу города. По предварительной информации, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы. В регионе произошло 65 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6975 нарушений ПДД, в том числе 21 факт управления в пьяном виде.

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