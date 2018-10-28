Неделя в Рязани начнется с тумана и гололедицы

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-28T17:37:36+03:00

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В понедельник, 29 октября, исполнится 100 лет со дня создания в России комсомольской организации. Сайт главного управления МЧС по Рязанской области опубликовал прогноз погоды на этот день.

В понедельник в нашем регионе ожидается переменная облачность. Новая неделя начнется с гололедицы и возможного тумана, который появится на дорогах ночью. В течение суток местами небольшие осадки (до 1,5 мм). Ветер северо- восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1…+6ºС. Экологическая обстановка устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.