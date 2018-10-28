2018-10-28T17:37:36+03:00
Общество

Неделя в Рязани начнется с тумана и гололедицы

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 29 октября
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
В ночное время суток возможна минусовая температураВ ночное время суток возможна минусовая температураФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 октября, исполнится 100 лет со дня создания в России комсомольской организации. Сайт главного управления МЧС по Рязанской области опубликовал прогноз погоды на этот день.

В понедельник в нашем регионе ожидается переменная облачность. Новая неделя начнется с гололедицы и возможного тумана, который появится на дорогах ночью. В течение суток местами небольшие осадки (до 1,5 мм). Ветер северо- восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1…+6ºС. Экологическая обстановка устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инфляция в Рязанской области в сентябре выросла до 4,7% на год
В Рязани подвели итоги юношеского первенства по футболу
Рязанский губернатор поздравил автомобилистов с праздником
В центре Рязани иномарка врезалась в автомашину ДПС
На юго-востоке Рязанской области повреждена огнем баня
В Рязани открыли после ремонта Парк железнодорожников
Рязанцы ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Рязанская школьница выиграла всероссийский конкурс красоты
Женщина, устроившая массовое ДТП на заправке, оказалась пенсионеркой из Рязани
В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
Найден подросток, пропавший под Рязанью неделю назад
Рязанские росгвардейцы получили 40 новых автомобилей
ХК «Рязань» лишь по буллитам победил аутсайдера
В Рязани открылся после ремонта детский шахматный клуб
Советника главы администрации Рязани суд оставил под стражей
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень будущего монумента
У рязанской Росгвардии – новый начальник
В отношении советника главы администрации Рязани возбуждено уголовное дело
В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»