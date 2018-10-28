2018-10-28T17:17:48+03:00
Экономика

Инфляция в Рязанской области в сентябре выросла до 4,7% на год

Такие данные представило средствам массовой информации отделение Рязань ЦБ России
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В сентябре 2018 года годовая инфляция в Рязанской области увеличилась до 4,7% в годовом исчислении по сравнению с 4,1% в августе 2018 года, сообщило в своем пресс-релизе отделение Рязань Центрального банка РФ.

«Ускорение инфляции в регионе объясняется, главным образом, увеличением темпов роста цен на продовольственные товары с 2,4% в августе до 3,8% в сентябре в годовом исчислении. Значительно подорожали мясные и рыбные продукты. Существенно повысились цены на куриное мясо. Это связано с увеличением стоимости импортных компонентов в составе кормов, на которые повлиял валютный курс», – говорится в документе.

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