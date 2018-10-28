В Рязани подвели итоги юношеского первенства по футболу

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На фото паблика «ФК Рязань»: награждение победителей на стадионе «Спартак»

На стадионе «Спартак» были награждены лучшие футбольные команды юношей 2004-2005 годов рождения

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28 октября в центре Рязани на стадионе «Спартак» были награждены победители первенства Рязани по футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения.

1-е место заняла команда «Олимпиец» тренера Девятерикова, на 2-м месте – команда детско-юношеской спортивной школы по футболу, на 3-м месте – другая команда из «Олимпийца» тренера Сенина.

Игроки сборной команды Рязанской области выступали во всех командах-призерах этого первенства.