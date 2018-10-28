2018-10-28T18:58:25+03:00
Спорт

В Рязани подвели итоги юношеского первенства по футболу

На стадионе «Спартак» были награждены лучшие футбольные команды юношей 2004-2005 годов рождения
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
На фото паблика «ФК Рязань»: награждение победителей на стадионе «Спартак»На фото паблика «ФК Рязань»: награждение победителей на стадионе «Спартак»
Изменить размер текста:

28 октября в центре Рязани на стадионе «Спартак» были награждены победители первенства Рязани по футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения.

1-е место заняла команда «Олимпиец» тренера Девятерикова, на 2-м месте – команда детско-юношеской спортивной школы по футболу, на 3-м месте – другая команда из «Олимпийца» тренера Сенина.

Игроки сборной команды Рязанской области выступали во всех командах-призерах этого первенства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неделя в Рязани начнется с тумана и гололедицы
Инфляция в Рязанской области в сентябре выросла до 4,7% на год
Рязанский губернатор поздравил автомобилистов с праздником
В центре Рязани иномарка врезалась в автомашину ДПС
На юго-востоке Рязанской области повреждена огнем баня
В Рязани открыли после ремонта Парк железнодорожников
Рязанцы ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Рязанская школьница выиграла всероссийский конкурс красоты
Женщина, устроившая массовое ДТП на заправке, оказалась пенсионеркой из Рязани
В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
Найден подросток, пропавший под Рязанью неделю назад
Рязанские росгвардейцы получили 40 новых автомобилей
ХК «Рязань» лишь по буллитам победил аутсайдера
В Рязани открылся после ремонта детский шахматный клуб
Советника главы администрации Рязани суд оставил под стражей
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень будущего монумента
У рязанской Росгвардии – новый начальник
В отношении советника главы администрации Рязани возбуждено уголовное дело
В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»