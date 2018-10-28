В центре Рязани иномарка врезалась в автомашину ДПС

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-28T11:45:38+03:00

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Перед рассветом 28 октября в социальных интернет-сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Свободы и Ленина в самом центре Рязани. Там иномарка врезалась в бок полицейского автомобиля.

«Мерин» протаранил «Гранту» блюстителей закона» – написал один из участников беседы в интернет-сети. Было сделано предположение, что иномарка якобы уходила от преследования, а машина дорожно-патрульной службы блокировала ее, перегородив дорогу.