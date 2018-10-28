2018-10-28T11:28:50+03:00
Происшествия

На юго-востоке Рязанской области повреждена огнем баня

В тушении огня в Сараевском районе принимало участие 5 пожарных
Сергей ЮРЧЕНКО
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ЧП случилось в селе Борец на реке ПараЧП случилось в селе Борец на реке Пара
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В ночь на воскресенье огонь заполыхал в селе Борец Сараевского района, расположенном на реке Пара. приблизительно в 00:45 28 октября сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС, сообщает пресс-служба его рязанского регионального управления.

Выяснилось, что горит деревянная баня размером 3х4 м с шиферной кровлей.

На пожар выехали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огонь удалось погасить, баня повреждена. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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