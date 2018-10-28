В Рязани открыли после ремонта Парк железнодорожников

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-28T10:49:58+03:00

За первоочередное обновление именно этого парка жители города проголосовали на опросе в марте 2018 года

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27 октября в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» рязанцам был представлен отремонтированный Парк железнодорожников. Одна из старейших зеленых зон в центре Рязани, протянувшаяся между проездом Завражнова и стадионом «Локомотив», была выбрана для реконструкции самими горожанами – за нее было подано наибольшее количество голосов по Железнодорожному району во время опроса, проведенного в марте 2018 года параллельно с выборами президента России.

– Благоустройство Парка железнодорожников стало возможно благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда», – признался собравшимся на открытие заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов. – Здесь вы будете собираться, проводить праздники, общаться.

В парке много лет работает комплекс детских аттракционов, принадлежащий частным коммерческим структурам. Теперь территория вокруг них полностью освещена, 10 тысяч квадратных метров дорожек выложено плиткой, установлены урны и скамейки. Весной к благоустройству добавятся цветочные клумбы.