Рязанская школьница выиграла всероссийский конкурс красоты

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-27T18:12:53+03:00

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В середине октября прошел региональный тур конкурса «Юная топ-модель России–Рязань-2018». Девочки, победившие в нем, представили нашу область на всероссийском конкурсе красоты, среди них – София Юдаева из села Заокское, сообщает издательство «Пресса».

В финале конкурса «Юная топ-модель России – 2018» София выступала в категории «Little» для участниц в возрасте 8-10 лет.

За звание самой-самой боролись почти два десятка очаровательных девочек из разных уголков страны. Юные красавицы должны были представить на суд зрителей и жюри три наряда: морячка, костюм с мотивами российского триколора и вечернее платье.

Фото: Издательство «Пресса».

На всех трех этапах рязанка набрала наивысшие баллы, в итоге получив титул юной топ-модели страны.

Кстати, для Софии это был далеко не первый конкурс – она регулярно участвует в подобных состязаниях, проводимых в области. По словам мамы школьницы, победа девочки – исключительно результат ее труда и старания: девиз Софии – «Верь в себя, и все получится».