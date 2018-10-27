ХК «Рязань» лишь по буллитам победил аутсайдера

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-27T10:10:33+03:00

Атак и бросков со стороны хозяев было много, но реализация подводила Фото: Павел АВЕРИН

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Очень сложной выдалась для ХК «Рязань» очередная домашняя встреча «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» против аутсайдера - «КРС – ОЭРДЖИ» из Китая. Основное время и овертайм завершились вничью. Все решалось в серии буллитов, которые лучше исполнили рязанские хоккеисты. В итоге, 2:1.

С первых минут «КРС – ОЭРДЖИ» создал мощные оборонительные редуты, рассчитывая на редкие контратаки Тем не менее, нули на табло после первого периода не вызывали опасения. После перерыва китайцы все чаще стали появляться у ворот Петра Кочеткова. И… открыли счет. Павел Крутий мощным броском заставил капитулировать голкипера хозяев.

Владимир Карпов снял напряжение трибун. Причем сделал это, когда «КРС – ОЭРДЖИ» был в большинстве. Лучший бомбардир хозяев льда перехватил шайбу – в концовке момента она угодила точно в «домик» вратарю гостей. Счет 1:1 сохранился до овертайма, а затем и до серии буллитов – первой для ХК «Рязань» в нынешнем сезоне.

В серии буллитов хозяевам льда удалось "уложить на лопатки" соперникаФото: Павел АВЕРИН

Павел ДЕСЯТКОВ, главный тренер ХК «Рязань»:

- Содержанием игры мы, конечно, не совсем довольны. Но радуют набранные очки. Уже шесть игр не забрасываем в большинстве. Шесть! Раньше был процент реализации нормальный, 20-22, то сейчас заметно снизился. Мы работаем над этим компонентом, но, к сожалению, никак не можем сдвинуться с места.

Впереди у «горожан» сложнейшее выездное турне по маршруту Караганда («Сарыарка») – Усть-Каменогорск («Торпедо»), затем они переедут в Подмосковье.

Владимир Карпов, нападающий ХК «Рязань»:

- Это один из самых трудных выездов. Казахстан – это всегда тяжело. Это и переезд, и команды там опытные. Плюс, они, наверное, не забыли тот год, когда мы обыграли их 2 раза. Но мы не смотрим, какая команда, мы понимаем, что надо выходить и выигрывать.