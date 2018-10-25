Следственное управление: в спортшколе Рязани во время тренировки умер подросток
Вечером в среду, 24 октября, в одной из спортшкол Рязани умер ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Рязанской области. По информации «КП»-Рязань» трагедия произошла в спорткомплексе «Юность».
Во время тренировочной пробежки одному из подростков – 15-летнему парню – стало плохо. Юноша потерял сознание. На помощь ему пришел дежурный медработник комплекса, вызвали скорую, однако спасти мальчика медикам не удалось – юноша скончался.
Сейчас следователи Железнодорожного отдела проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Оперативники опрашивают очевидцев, в спортшколе изъята медицинская документация. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.