Следственное управление: в спортшколе Рязани во время тренировки умер подросток

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-25T10:40:47+03:00

Медики учреждения и прибывшая бригада скорой спасти мальчика не смогли

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Вечером в среду, 24 октября, в одной из спортшкол Рязани умер ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Рязанской области. По информации «КП»-Рязань» трагедия произошла в спорткомплексе «Юность».

Во время тренировочной пробежки одному из подростков – 15-летнему парню – стало плохо. Юноша потерял сознание. На помощь ему пришел дежурный медработник комплекса, вызвали скорую, однако спасти мальчика медикам не удалось – юноша скончался.

Сейчас следователи Железнодорожного отдела проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Оперативники опрашивают очевидцев, в спортшколе изъята медицинская документация. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.