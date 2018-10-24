2018-10-24T20:51:06+03:00
Происшествия

Экс-главбух рязанского УФСИН незаконно начислил себе 100 тысяч рублей матпомощи

Более года он проведет в тюрьме
Анастасия КУДРЯШОВА
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Бывшего главного бухгалтера отдела конвоирования рязанского УФСИН осудили за незаконное начисление себе более 100 тысяч рублей материальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В минувшем марте осужденный обманным путем начислил себе материальную помощь за счет средств УФСИН. В тайне от начальника отдела конвоирования он получил более 100 тысяч рублей матпомощи. Об этом узнали сотрудники отдела собственной безопасности управления.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и вернул нечестные деньги, а также активно способствовал раскрытию преступления. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Подделка официальных документов». Суд назначил экс-главбуху 1 год 2 месяца лишения свободы и 20 тысяч рублей штрафа.

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