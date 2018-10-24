Экс-главбух рязанского УФСИН незаконно начислил себе 100 тысяч рублей матпомощи
Бывшего главного бухгалтера отдела конвоирования рязанского УФСИН осудили за незаконное начисление себе более 100 тысяч рублей материальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В минувшем марте осужденный обманным путем начислил себе материальную помощь за счет средств УФСИН. В тайне от начальника отдела конвоирования он получил более 100 тысяч рублей матпомощи. Об этом узнали сотрудники отдела собственной безопасности управления.
Мужчина признал свою вину, раскаялся и вернул нечестные деньги, а также активно способствовал раскрытию преступления. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Подделка официальных документов». Суд назначил экс-главбуху 1 год 2 месяца лишения свободы и 20 тысяч рублей штрафа.
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