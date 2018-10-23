Рязанские сельские спортсмены победили на международном турнире по джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-23T11:06:00+03:00

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Спортсмены ДЮСШ «Витязь» из села Кораблино участвовали в международном турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге, где добились высоких результатов. Об этом сообщает сайт регионального Минспорта.

Турнир по джиу-джитсу «St. Petersburg Open» являлся отборочным соревнованием перед чемпионатом мира 2018 в городе Мальме (Швеция). В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены, чемпионы всемирных игр, чемпионы мира и Европы. Поединки проходили по трем дисциплинам: файтинг-систем (бои) в семи весовых категориях – у мужчин и пяти – у женщин; не-ваза (борьба лежа) в шести весовых категориях – у мужчин и четырех – у женщин; дуо-систем (демонстрация техники в парах) в трех разделах – мужчина/мужчина, женщина/женщина, смешанный.

Валерия Фокина и Игорь Поляков завоевали «золото» состязаний. Елизавета Шувалова стала обладательницей серебряной медали. Тренирует спортсменов Виталий Фадеев.