2018-10-23T09:46:43+03:00
Общество

Десятая часть всего рязанского молока производится в одном районе области

А вот по продуктивности буренок в лидерах другой край региона
Мария БЛИНОВА
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С января по сентябрь в сельхозпредприятиях Рязанской области произвели свыше 283 тысяч тонн молока. Это на 7,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Лидер по валовому производству – Рязанский район, в хозяйствах которого произвели 10,7% от общего объема (или 45,5 тыс. тонн).

В Рыбновском районе валовое производство за год увеличилось на 21,%, в Александро-Невском на 6%, в Старожиловском на 8,6%, в Ряжском на 13%, в Пителинском – на 14,5%.

Средняя продуктивность коров по области за 9 месяцев – 5238 кг на одну фуражную корову. Самые высокие надои в хозяйствах Пителинского (7611 кг), Чучковского (6525 кг) и Касимовского районов (6176 кг).

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