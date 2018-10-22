Пьяная рязанка на легковушке врезалась в тележки торгового центра

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-22T15:06:09+03:00

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В выходные дни инспекторы ГИБДД выявили в Рязанской области 27 пьяных водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье, 21 октября, около 3 часов ночи в облцентре на парковке ТЦ «Премьер» 19-летняя женщина на автомобиле «Лада Калина» врезалась в конструкцию для хранения тележек. Как выяснилось позже, девушка была пьяна – обнаружено 0,796 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате 18-летняя пассажирка легковушки обращалась за помощью врачей.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в пьяном виде предусмотрены штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.