Два рязанца сбыли больше десятка фальшивых 5-тысячных купюр
В Рязани задержали и заключили под стражу двух подозреваемых в сбыте фальшивых денег. Один из них предоставил купюры номиналом 5 тысяч рублей, другой – разменивал их в магазинах и на рынках города. Утверждается, что сообщники провернули 11 таких дел.
- По предварительной информации, после размена одной купюры 4 тысячи рублей сбытчик возвращал владельцу фальшивок, а 1 тысячу рублей оставлял себе за работу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Первым же сигналом стало обращение из супермаркета, в выручке которого обнаружили 4 банкноты с аналогичными признаками подделки. В итоге подозрение пало на ранее судимого 37-летнего горожанина (предполагаемого сбытчика) и его 32-летнего знакомого (предполагаемого владельца фальшивок).
Расследование уголовного дела продолжается.