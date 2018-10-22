Два рязанца сбыли больше десятка фальшивых 5-тысячных купюр

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-22T10:12:59+03:00

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В Рязани задержали и заключили под стражу двух подозреваемых в сбыте фальшивых денег. Один из них предоставил купюры номиналом 5 тысяч рублей, другой – разменивал их в магазинах и на рынках города. Утверждается, что сообщники провернули 11 таких дел.

- По предварительной информации, после размена одной купюры 4 тысячи рублей сбытчик возвращал владельцу фальшивок, а 1 тысячу рублей оставлял себе за работу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Первым же сигналом стало обращение из супермаркета, в выручке которого обнаружили 4 банкноты с аналогичными признаками подделки. В итоге подозрение пало на ранее судимого 37-летнего горожанина (предполагаемого сбытчика) и его 32-летнего знакомого (предполагаемого владельца фальшивок).

Расследование уголовного дела продолжается.