2018-10-19T15:31:25+03:00
Происшествия

Рязанские следователи нашли подозреваемого в деле о трупе на свалке

По крохам собрав доказательства, криминалисты вывели его из разряда «глухарей»
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.Фото: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.
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19 октября исполняется 64 года со дня образования службы криминалистики и в этот день пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области приводит интересные данные о работе специалистов в нашем регионе.

Сейчас в отделе криминалистики рязанского Следственного управления трудится шесть сотрудников, в том числе три эксперта – полиграфолог, экономист и криминалист.

В стационарной лаборатории проводят дактилоскопические, почерковедческие, портретные и трассологические экспертизы, исследуют холодное и метательное оружие, делают технические экспертизы документов. Результаты этого труда, вместе с другими доказательствами, ложатся в основу обвинительных заключений и судебных приговоров.

С начала года с помощью специальной техники криминалисты нашли доказательства по 166 преступлениям.

Так, в январе этого года в Рязани в цехе по сортировке бытового мусора обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Специалисты установили его личность, тщательно осмотрели квартиру убитого и с помощью дактилоскопической экспертизы выявили следы пальцев, пригодные для идентификации личности. Позже подозреваемого в убийстве задержали.

Кстати, помимо «текущих дел», благодаря криминалистам в этом году раскрыто 27 преступлений прошлых лет, в том числе пять убийств и одно изнасилование.

Фото: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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