Нетрезвый житель Рязани отобрал мобильный телефон у девятилетней девочки

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-15T18:01:29+03:00

Ребенок гулял недалеко от своего дома

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Пьяный рязанец отобрал сотовый телефон у гулявшей неподалеку от дома на Загородной улице девятилетней девочки. Задержавшие его полицейские отмечают:

- Он был пьян и не мог внятно объяснить мотивы своих действий.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный отобрал у ее дочери сотовый телефон. По ее словам, девочка гуляла недалеко от своего дома. К ней подошел незнакомый мужчина и вырвал телефон из рук.

Со слов пострадавшей девочки стражи порядка составили своеобразный «фоторобот» нападавшего. Ориентировку передали нескольким нарядам, и вскоре полицейские остановили прохожего, внешне похожего на разыскиваемого злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, задержанный – 52-летний мужчина - так и не смог внятно объяснить, зачем вообще напал на ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.