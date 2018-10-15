СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-15T18:02:17+03:00

Но учалинский «Горняк» в формате «3х3» взял верх над гостями

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В Башкирии 14 октября ХК «Рязань» встретился с «Горняком» из города Учалы. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В овертайме, проходящем в формате «3х3», решающую шайбу сумели забросить хозяева льда – 1:2.

«Горняк» - одна из самых результативных и «бросающих» команд ВХЛ. Но в этот раз учалинцы отметились всего 15 бросками в створ ворот Петра Кочеткова. Тем не менее, именно они открыли счет - на добивании преуспел Владимир Кузнецов. Но на 52 минуте Иван Иванов вышел на оперативный простор и точно бросил в левый нижний угол ворот Владислава Гросса.

ХК «Рязань» впервые в сезоне доигрался до овертайма, но продолжительным дополнительный период не получился. С выпадом Андрея Рукина хозяева справились, а в ответной атаке «Горняк» забросил решающую шайбу – отличный сольный проход удался Дмитрию Антонову.

Рязанцы располагаются сейчас на «чистом» 14 месте в турнирной таблице. Очередной матч подопечные Павла Десяткова проведут уже во вторник, 16 октября. В Кургане рязанцев ждет «Зауралье».