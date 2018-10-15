ФК «Рязань» поставил рекорд результативности в сезоне, но проиграл

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-15T11:12:19+03:00

Александр Ярков получил по ходу матча серьезную травму и был госпитализирован

Изменить размер текста: A A

13 октября футбольный клуб «Рязань» выдал в Брянске свой самый результативный матч сезона с местным «Динамо». К сожалению, набрать драгоценные очки это не помогло – поражение 3:4.

После матча наставник «горожан» Гарник Авалян остался недоволен игрой своей команды в обороне и действиями рефери:

- У нас на глазах игроку ударили локтем в лицо, сломали нос, а судья не то что карточку не дал – даже не свистнул и не обозначил штрафной, - сетовал главный тренер на пресс-конференции. – Судьи должны успокаивать игроков, а они, наоборот, взвинчивали их.

Речь идет о моменте с Александром Ярковым, который после столкновения был госпитализирован. Единственное же удаление в матче заработал игрок «Рязани» Владислав Лабзин, получивший две желтые карточки. Но произошло это уже в концовке.

Начиная с 17-й минуты и на протяжении всего матча гости были в роли догоняющих.

В середине первого тайма брянские футболисты обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, заставив «Рязань» раскрыться. Евгений Маричев в начале второй 45-минутки дальним ударом отрыв сократил. Затем забил Олег Елисеев, но к тому моменту хозяева вели уже 3:1, а через две минуты снова отличились – 4:2. Последним аккордом этой голевой феерии стал удар Александра Баркова.

В итоге «Рязань» остается на 7 месте зоны «Центр» первенства ПФЛ, а «Динамо» поднимается с 11-го на 9-е.