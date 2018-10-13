2018-10-13T16:15:17+03:00
Экономика

Рязанский губернатор рассказал о восстановлении Шацкого ЛВЗ

Ликеро-водочный завод может вновь заработать и обеспечить городу до 150 рабочих мест
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Предприятие появилось на окраине уездного города в 1902 году, закрылось после 2012 года.Предприятие появилось на окраине уездного города в 1902 году, закрылось после 2012 года.
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В эфире федеральной государственной радиостанции во время интервью губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в городе Шацк восстанавливается ликеро-водочное производство. Шацкий ЛВЗ долгое время был одним из самых известных предприятий города, но после 2012 года был остановлен и закрыт.

Новые собственники старейшего предприятия (основанного в 1902 году) проводят на его территории капитальный ремонт, меняют водопроводные сети, электрические кабели и газовые котлы. До своего закрытия ликеро-водочный завод обеспечивал около 150 рабочих мест для жителей Шацка. Восстановление предприятия в прежних объемах могло бы помочь решить в городе проблему безработицы.

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