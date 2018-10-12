2018-10-12T15:21:19+03:00
Общество

В Рязани увеличили список домов, попадающих в зоны платных парковок (адреса)

Жильцы имеют право на бесплатную парковку
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани расширен перечень домов, которые вошли в зоны новых платных парковок, сообщает пресс-служба МФЦ. Соответствующее постановление горадминистрации вступило в силу 9 октября.

Соответственно выросло и число тех, кто имеет право на бесплатную парковку – для этого нужно получить соответствующее свидетельство. Сделать это можно в отделениях МФЦ.

Итак, в список платных парковочных зон дополнительно вошли следующие дома:

– №№ 27, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 46 и 50 по улице Пожалостина

– №№ 14 и 18 по Первомайскому проспекту.

Тем же постановлением дом № 1 по улице Мюнстерской из списка исключен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской поликлинике появилась первая «открытая» регистратура
Пропавшая 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина найдена живой
В Рязанской области на свет появились Северьян, Мия и Изольда
В начале будущей недели рязанские синоптики ждут температурных рекордов
До конца года мобильная служба ПФР посетит 16 рязанских деревень (график)
Рязанская фигуристка Александра Трусова снова разгромила соперниц
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин стал обладателем нового рекорда России
Обидевшись на девушку, рязанец отправил «обнаженные» видео ее коллеге
В Рязани автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской
Рязанский велосипедист «лоб в лоб» столкнулся с Audi
Суд взыскал с рязанской УК немалую компенсацию за потоп в квартире
На улице Новаторов в Рязани открыли многофункциональный хоккейный корт
Пропавшего 4 октября рязанского пенсионера нашли мертвым
В Рязанской области пропала 83-летняя не ориентирующаяся в пространстве женщина
Рязанская область завоевала награды на выставке «Золотая осень»
По дорогам Рязани ездят водители-наркоманы
Среди победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма» лидируют юные рязанцы
Виновник ДТП отказывался платить покалеченному им рязанцу
Новую рязанскую эстакаду полностью открыли для движения транспорта
Рязанский дольщик отсудил у застройщика 200 тысяч рублей
У рязанской кошки обнаружили вирус – аналог ВИЧ человека
Пострадавшая во время стрельбы в рязанском кафе официантка прооперирована
Дело о взятках в рязанском минтрансе поступило в суд
Рязанец убил женщину железным прутом за то, что она слишком часто выпивала
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Рязани с ноября начнется реставрация Торговых рядов
С конца октября рязанские электрички переходят на зимнее расписание (график)
В Рязанской области создано новое госучреждение