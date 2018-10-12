В Рязани увеличили список домов, попадающих в зоны платных парковок (адреса)

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-12T15:21:19+03:00

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В Рязани расширен перечень домов, которые вошли в зоны новых платных парковок, сообщает пресс-служба МФЦ. Соответствующее постановление горадминистрации вступило в силу 9 октября.

Соответственно выросло и число тех, кто имеет право на бесплатную парковку – для этого нужно получить соответствующее свидетельство. Сделать это можно в отделениях МФЦ.

Итак, в список платных парковочных зон дополнительно вошли следующие дома:

– №№ 27, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 46 и 50 по улице Пожалостина

– №№ 14 и 18 по Первомайскому проспекту.

Тем же постановлением дом № 1 по улице Мюнстерской из списка исключен.