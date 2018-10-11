2018-10-11T12:13:16+03:00
Происшествия

В Рязани столкнулись Renault Logan и УАЗ

Водитель иномарки получил травмы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 10 октября, в 18.25 на Ряжском шоссе в Рязани произошло серьезное ДТП. 47-летний житель Рязанского района, поворачивая налево на автомобиле Renault Logan, врезался во внедорожник УАЗ-Патриот, двигавшейся во встречном направлении. Вторым автомобилем управлял 62-летний рязанец.

В аварии водитель иномарки получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек. Также зарегистрировано 32 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

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