В Рязанской области на трассе М5 «Урал» произошло серьезное ДТП
В среду, 10 октября, в 19.20 на пульт дежурного поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 312-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Путятинский район). По уточненной информации, столкнулись два грузовых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.
Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщает о нескольких пострадавших, не уточняя степень и характер травм.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Подробности автоаварии станут известны утром.
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