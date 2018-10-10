2018-10-10T22:18:28+03:00
Происшествия

В Рязанской области на трассе М5 «Урал» произошло серьезное ДТП

Столкнулись два грузовых автомобиля
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 10 октября, в 19.20 на пульт дежурного поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 312-м километре федеральной трассы М5 «Урал» (Путятинский район). По уточненной информации, столкнулись два грузовых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщает о нескольких пострадавших, не уточняя степень и характер травм.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Подробности автоаварии станут известны утром.

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