2018-10-10T12:43:33+03:00
Общество

На рязанской станции скорой помощи сменился главврач

Должность занял Игорь Задоя
Анастасия КУДРЯШОВА
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Ранее Игорь Задоя возглавлял Спасскую районную больницу.Ранее Игорь Задоя возглавлял Спасскую районную больницу.
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На городской клинической станции скорой медицинской помощи назначили нового главного врача. Согласно приказу регионального минздрава, с 10 октября пост занимает Игорь Петрович Задоя.

Ранее станцию чуть более года возглавлял Сергей Леонченко. По данным пресс-службы регионального минздрава, он оставил должность по собственному желанию.

До вступления в новую должность, Игорь Задоя с 1 ноября 2017 года возглавлял Спасскую районную больницу. Теперь исполняющим обязанности главного врача Спасской районной больницы назначен заместитель главного врача Михаил Миронов.

СПРАВКА «КП»

Игорь Задоя родился в 1967 году в селе Романовка Чуйской области Киргизии. В 1990 году окончил рязанский мединститут по специальности «Лечебное дело». На базе больницы имени Семашко закончил интернатуру по специальности «Оториноларингология». Работал в Областной клинической больнице имени Семашко в отделении оториноларингологии.

Врач высшей квалификационной категории. Прошел первичную специализацию по онкологии, заведовал операционным блоком оториноларингологического отделения, исполнял обязанности заведующего отделением оториноларингологии.

Женат, воспитывает дочь и сына.

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