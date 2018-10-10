В Рязанской области рассчитывают возродить комбинат шелковых тканей

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-10T11:27:11+03:00

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В Рязанской области планируют возобновить работу комбината шелковых тканей в Кораблине и ликероводочного завода в Шацке. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время эфира на станции «Вести FM» 10 октября.

Ведущий Владимир Соловьев озвучил ряд вопросов, поступивших от жителей Рязанской области. В частности, слушатели интересовались, возродят ли кораблинский комбинат шелковых тканей?

- Мы рассчитываем на это. Еще год назад я встречался с владельцем этого комбината, который перекупил его в 2014 год. Инвестор готов вкладываться, но пока не может найти сбыт, - пояснил губернатор.

Также рязанцы интересовались судьбой ликеро-водочного завода в Шацке. Николай Любимов рассказал, что к 2012 году Рязань потеряла все лицензии на выпуск алкогольной продукции, и закрылись все 18 комбинатов.

- Сложно сказать, когда завод откроется, это вопрос к Росспиртпрому. Надеюсь, что инвестор, который готов прийти в Шацк, получит лицензию от Росспиртпрома в этом году. Для Шацкого района важен этот завод в плане открытия рабочих мест.

Также в эфире обсудили вопросы здравоохранения, туризма, образования, обманутых дольщиков и другие.