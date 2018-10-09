Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-09T15:31:51+03:00

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СК «Стройсити», известная рязанцам по строительству ЖК «Вертикаль» на Московском шоссе, в ближайшее время может быть признана банкротом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе арбитражного суда Рязанской области.

Компания, построившая две высотки на месте бывшей кинокопировальной фабрики, не смогла заплатить кредитору чуть более 350 тысяч рублей, поэтому в ее отношении введено конкурсное управление.

- В судебном заседании, состоявшемся 8 октября, заявление признано обоснованным. У ООО «СтройСити» усматриваются признаки банкротства, в отношении него введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, рассмотрение отчета которого состоится 18 февраля 2019 года, - говорится в сообщении суда.

Тем временем, люди купившие квартиры в двух 25-этажных башнях, в соцсетях жалуются на отсутствие во дворах благоустройства и парковок, грязные лестничные клетки и подъезды. И волнуются по поводу того, кто теперь все это будет доделывать.