На рязанской дороге погиб 26-летний водитель

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-08T18:33:03+03:00

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В понедельник, 8 октября, примерно в 6.00 в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает издательство «Пресса».

В аварию попал автомобиль Renault Megane, двигавшийся между селами Заокское и Коростово. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на правую обочину, врезался в опору электропередач и, снеся ее, улетел в кювет.

По информации инспектора ДПС ОВ ДПС ОГИБДД УМВД России по Рязанскому району Василия Пронина, 26-летний рязанец, управлявший автомобилем, погиб на месте. 21-летний пассажир обращался за помощью медиков.