2018-10-08T13:33:24+03:00
Происшествия

Спящего рязанца до смерти забили ногами

Обвиняемый своей вины не признает
Мария БЛИНОВА
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Спасский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу молодого человека, обвиняемого по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, ночью компания молодых людей выпивала и двое мужчин поссорились. После конфликта один из них ушел спать. А позже второй направился в спальню, и минимум трижды ударил спящего ногой по голове. Потерпевший скончался на месте в этот же день.

Подозреваемого задержали. Следователь просил суд заключить его под стражу на два месяца, однако обвиняемый и его защитник возражали.

При этом потерпевшая просила суд арестовать обвиняемого: женщина опасается за себя и своих детей, поскольку является свидетелем преступления.

Суд в итоге ходатайство следователя удовлетворил. Постановление не вступило в законную силу.

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