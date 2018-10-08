2018-10-08T12:41:19+03:00
Общество

В рязанском храме открыли воскресную школу для взрослых

Слушатели будут изучать Священное Писание, катехизис, церковнославянский язык и ряд других предметов
Мария БЛИНОВА
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Фото: пресс-служба Рязанской епархииФото: пресс-служба Рязанской епархии
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В минувшую субботу, 6 октября при храме Сретения Господня в Рязани открыли воскресную школу для взрослых слушателей, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

По словам директора школы иерея Александра Бондарева, здесь будут изучать Священное Писание, катехизис, литургику, историю Русской Православной Церкви и церковнославянский язык.

В день открытия с будущим слушателями встретились преподаватели воскресной школы, после чего выступил настоятель храма Сретения Господня иерей Константин Иванов.

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