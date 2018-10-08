2018-10-08T11:01:58+03:00
Происшествия

В аварии на рязанской дороге пострадали пять человек

ДТП произошло в Рыбновском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 7 октября, примерно в 16.00 в Рыбновском районе на дороге Житово – Ильинское произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей.

По предварительной информации, 34-летний местный житель, двигаясь в сторону Ильинки, врезался в автомобиль Kia Sportage. Иномаркой управляла 38-летняя рязанка. В происшествии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров Kia в возрасте шестидесяти девяти, десяти и семи лет.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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