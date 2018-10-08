В аварии на рязанской дороге пострадали пять человек
ДТП произошло в Рыбновском районе
Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 7 октября, примерно в 16.00 в Рыбновском районе на дороге Житово – Ильинское произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей.
По предварительной информации, 34-летний местный житель, двигаясь в сторону Ильинки, врезался в автомобиль Kia Sportage. Иномаркой управляла 38-летняя рязанка. В происшествии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров Kia в возрасте шестидесяти девяти, десяти и семи лет.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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