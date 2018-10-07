Рязанский губернатор предложил сотрудничество Чеченской Республике

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-07T17:09:44+03:00

Николай Любимов поздравил Грозный с 200-летием и встретился с Рамзаном Кадыровым

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Рязанская область будет сотрудничать с Чеченской Республикой в сферах промышленности, спорта, культуры, туризма и других. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе поездки в Грозный, где проходили торжества, посвященные 200-летию города.

- У вас есть чему поучиться, особенно в вопросах создания комфортной городской среды. Мы также готовы делиться своим положительным опытом, - сказал Любимов и признался, что впечатлен чистотой на улицах и оказанным в Грозном гостеприимством.

Экономические связи, по его словам, могут быть налажены в металлообработке и производстве мощных отопительных котлов, так как в обоих регионах есть такие предприятия.

Свое предложение губернатор высказал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову лично, проведя с ним встречу. Собеседник отметил, что их общая цель – сделать государство сильнее.