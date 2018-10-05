В Рязани заменят перегоревшие и тусклые уличные фонари

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-05T17:33:58+03:00

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В ноябре в Рязани планируют приступить к замене тусклых уличных светильников на более эффективные. Об этом 5 октября «КП» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Власти достигли договоренности с балансодержателем светильников ООО «ГПБ-Энергоэффект» о замене вышедших из строя и тусклых фонарей. Уже началась замена перегоревших ламп за счет исполнителя контракта. В настоящее время по графику светильники меняют в ЦПКиО, на улицах Октябрьской, Голенченской, Молодежной, Бирюзова, Кутузова и многих других.

Следующим этапом станет замена балансодержателем за свой счет 1906 светильников на более эффективные. Лампы с оптическими линзами поставят на улицах с высокой интенсивностью движения, на пешеходных переходах и аварийно опасных участках.

- Эти мероприятия позволят увеличить освещенность на улицах города, - отмечают в пресс-службе.

Ориентировочно дополнительные соглашения подпишут в середине октября, а к работам приступят с ноября. Сэкономленные средства направят на дальнейшую замену светильников на более эффективные. Всего к концу 2020 года в Рязани планируют заменить 3500 светильников.