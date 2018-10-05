2018-10-05T15:07:33+03:00
Общество

Рязанская автоледи проиграла пастуху суд по ДТП

Женщина врезалась в стадо овец
Анастасия КУДРЯШОВА
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Автоледи подала в суд на погонщика овец из Спасского района за поврежденную при столкновении со стадом машину. Об этом сообщила пресс-служба Спасского районного суда.

Осенним вечером женщина ехала за рулем своей машины и врезалась в стадо овец. Машина получила повреждения. По мнению водителя, авария произошла по вине пастуха, который погонял овец через дорогу в темноте вне специально отведенных мест. А это является нарушением пункта 25.6 ПДД.

Женщина предлагала ответчику решить вопрос без суда, но пришлось обращаться к правосудию. Она потребовала не только возмещения ущерба за ремонт, но и компенсацию судебных расходов.

В суде представитель ответчика заявил, что пастух не является собственником животных. Суд принял сторону ответчика, не найдя оснований для возложения на него ответственности за аварию. Решение вступило в законную силу.

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