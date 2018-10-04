2018-10-04T18:38:51+03:00
Общество

Ко дню рождения Есенина в Софии открылась выставка из фондов рязанского музея

Российскому культурно-информационному центру передали полное собрание сочинений поэта
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото со страницы РЦНК в Софии.Фото со страницы РЦНК в Софии.
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В день рождения Сергея Есенина, 3 октября, в Российском центре науки и культуры в Софии торжественно открылась выставка «Мой край, задумчивый и нежный…». Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Выставку в Болгарии организовали из фондов Государственного музея-заповедника Есенина в Константинове. В открытии принял участие руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлев и директор музея-заповедника Есенина Борис Иогансон.

В знак сотрудничества библиотеке Российского культурно-информационного центра передали полное собрание сочинений Есенина. Для посетителей выставки научный сотрудник музея Татьяна Кирьянова провела экскурсию по экспозиции.

Выставка продлится до 25 октября.

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