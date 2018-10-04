2018-10-04T18:07:25+03:00
Общество

В Рязани почти на две недели перекрыли часть улицы Лесопарковой

И ограничили движение по перекрестку с проездом Речников
Антон КОНОВАЛОВ
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С 4 октября в Рязани закрыли движение транспорта по участку улицы Лесопарковой от дома №12 до проезда Речников. Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, это связано с капитальным ремонтом теплотрассы.

По той же причине ограничено движение на пересечении Лесопарковой и проезда Речников (по полосе в сторону дома №1).

В обоих случаях завершить работы планируется до конца суток 26 октября.

К рязанским автомобилистам чиновники обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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