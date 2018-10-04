2018-10-04T17:14:10+03:00
Происшествия

В Рязанской области произошла массовая авария с пострадавшим

В ДТП попали три грузовика и легковушка
Анастасия КУДРЯШОВА
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В четверг, 4 октября, в 8.30 утра в Ряжском районе произошла массовая авария с участием трех грузовых автомобилей и легкового авто. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 303-м километре трассы М6 «Каспий». По предварительным данным 49-летний житель Тамбовской области за рулем грузового автомобиля DAF двигался со стороны Москвы и, не выбрав оптимальную дистанцию, столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ. Им управлял 42-летний житель Скопина. От столкновения ГАЗ по инерции продолжил движение и столкнулся с движущимися в попутном направлении еще одним грузовиком DAF и легковым автомобилем Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадал только один человек - водитель ГАЗа.

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