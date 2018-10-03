В Ермишинском районе Рязанской области избрали нового главу

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-03T13:17:38+03:00

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В Рязанской области избрали нового главу Ермишинского района. Об этом 2 октября сообщило издательство «Пресса».

На пост главы района и председателя районной Думы на конференции местного отделения партии «Единая Россия» выдвинули две кандидатуры. Большинством голосов выбрали директора Ермишинской школы Игоря Карпухина.

Нового главу района утвердили на первом заседании районной Думы в новом составе.

- Благодарю за оказанное мне доверие. Несомненно, быть главой района - это большая ответственность. Вместе будем работать на благо района, - заявил Игорь Евгеньевич.