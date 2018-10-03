2018-10-03T13:17:38+03:00
Общество

В Ермишинском районе Рязанской области избрали нового главу

Пост занял директор местной школы Игорь Карпухин
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Игорь Карпухин руководил Ермишинской школой. Фото: Издательство "Пресса".Игорь Карпухин руководил Ермишинской школой. Фото: Издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В Рязанской области избрали нового главу Ермишинского района. Об этом 2 октября сообщило издательство «Пресса».

На пост главы района и председателя районной Думы на конференции местного отделения партии «Единая Россия» выдвинули две кандидатуры. Большинством голосов выбрали директора Ермишинской школы Игоря Карпухина.

Нового главу района утвердили на первом заседании районной Думы в новом составе.

- Благодарю за оказанное мне доверие. Несомненно, быть главой района - это большая ответственность. Вместе будем работать на благо района, - заявил Игорь Евгеньевич.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре из муниципальных квартир выгнали салон красоты и суши-бар
Полицейские пресекли оптовую поставку героина в Рязань
В четверг во всех районах Рязанской области пройдет дождь
Главой Шиловского района Рязанской области опять избрали Василия Фомина
РСХБ направил 2 млрд рублей на строительство обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии
На трех маршрутах транспорта в Рязани теперь можно ездить за 21 рубль
В рязанском микрорайоне Кальное появится новая дорога
Рязанец похитил крышку канализационного люка
В Рязанском районе сгорела Chevrolet Niva
Люксембургская компания построит в Рязанской области «сухой порт»
Прокуратура подала иск о плачевном состоянии дорог в рязанском райцентре Касимове
Количество пострадавших в серьезном ДТП в Рязани увеличилось до четырех
В рязанском «Глобусе» изъяли контрафактные бриджи
Годовая инфляция в Рязанской области ощутимо превышает общероссийскую
В Рязани на неделю ограничат движение по улице Западной
Рязанцы в Волгоградской области попали в ДТП – погибла женщина