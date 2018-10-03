В Ермишинском районе Рязанской области избрали нового главу
Пост занял директор местной школы Игорь Карпухин
Игорь Карпухин руководил Ермишинской школой. Фото: Издательство "Пресса".
Изменить размер текста:
В Рязанской области избрали нового главу Ермишинского района. Об этом 2 октября сообщило издательство «Пресса».
На пост главы района и председателя районной Думы на конференции местного отделения партии «Единая Россия» выдвинули две кандидатуры. Большинством голосов выбрали директора Ермишинской школы Игоря Карпухина.
Нового главу района утвердили на первом заседании районной Думы в новом составе.
- Благодарю за оказанное мне доверие. Несомненно, быть главой района - это большая ответственность. Вместе будем работать на благо района, - заявил Игорь Евгеньевич.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»